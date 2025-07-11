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鉅亨速報

盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌5.02%，報487.74美元

鉅亨網新聞中心


Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間11日03:51股價下跌25.77美元，報487.74美元，跌幅5.02%，成交量3,331,442（股），盤中最高價514.50美元、最低價487.51美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.51%
  • 近 1 月：+10.58%
  • 近 3 月：+57.98%
  • 近 6 月：+43.15%
  • 今年以來：+50.08%

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美股美股盤中盤中速報Crowdstrike控股

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