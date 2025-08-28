鉅亨速報 - Factset 最新調查：五美元店(FIVE-US)EPS預估上修至5.04元，預估目標價為160.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對五美元店(FIVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.72元上修至5.04元，其中最高估值5.15元，最低估值4.5元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.15(4.98)
|6.3
|7
|最低值
|4.5(4.5)
|4.28
|5.34
|平均值
|4.97(4.73)
|5.52
|6.26
|中位數
|5.04(4.72)
|5.65
|6.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|45.26億
|50.50億
|55.40億
|最低值
|42.94億
|45.63億
|53.18億
|平均值
|44.76億
|49.22億
|54.80億
|中位數
|44.99億
|49.62億
|54.98億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.20
|4.95
|4.69
|5.41
|4.60
|營業收入
|19.62億
|28.48億
|30.76億
|35.59億
|38.77億
詳細資訊請看美股內頁：
五美元店(FIVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
