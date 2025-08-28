search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：五美元店(FIVE-US)EPS預估上修至5.04元，預估目標價為160.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對五美元店(FIVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.72元上修至5.04元，其中最高估值5.15元，最低估值4.5元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.15(4.98)6.37
最低值4.5(4.5)4.285.34
平均值4.97(4.73)5.526.26
中位數5.04(4.72)5.656.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值45.26億50.50億55.40億
最低值42.94億45.63億53.18億
平均值44.76億49.22億54.80億
中位數44.99億49.62億54.98億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.204.954.695.414.60
營業收入19.62億28.48億30.76億35.59億38.77億

詳細資訊請看美股內頁：
五美元店(FIVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFIVE

相關行情

台股首頁我要存股
五美元店144.41+1.71%

延伸閱讀



Empty