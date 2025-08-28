鉅亨速報 - Factset 最新調查：五美元店FIVE-US的目標價調升至160元，幅度約11.89%

search icon



根據FactSet最新調查，共19位分析師，對五美元店(FIVE-US)提出目標價估值：中位數由143元上修至160元，調升幅度11.89%。其中最高估值185元，最低估值71元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予五美元店評價：積極樂觀10位、保持中立12位、保守悲觀2位。

五美元店今(28日)收盤價為144.41元。近5日股價上漲11.89%，標普指數上漲1.34%股價漲幅表現優於大盤。

五美元店144.41+1.71%

