鉅亨速報 - Factset 最新調查：五美元店FIVE-US的目標價調升至140元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對五美元店(FIVE-US)提出目標價估值：中位數由135元上修至140元，調升幅度3.7%。其中最高估值165元，最低估值71元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予五美元店評價：積極樂觀9位、保持中立13位、保守悲觀2位。
五美元店今(12日)收盤價為131.94元。近5日股價下跌3.7%，標普指數上漲0.69%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
