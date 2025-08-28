鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦房地產投資信託(FRT-US)EPS預估上修至3.97元，預估目標價為107.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對聯邦房地產投資信託(FRT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.91元上修至3.97元，其中最高估值4.05元，最低估值3.9元，預估目標價為107.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.05(4.05)
|3.23
|3.38
|3.45
|最低值
|3.9(3.1)
|2.79
|2.71
|3.45
|平均值
|3.97(3.69)
|3.04
|3.08
|3.45
|中位數
|3.97(3.91)
|3.12
|3.11
|3.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.83億
|13.95億
|14.72億
|15.59億
|最低值
|12.41億
|12.85億
|13.20億
|14.08億
|平均值
|12.61億
|13.28億
|13.73億
|14.84億
|中位數
|12.60億
|13.23億
|13.62億
|14.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.62
|3.26
|4.71
|2.80
|3.42
|營業收入
|8.11億
|9.51億
|10.74億
|11.32億
|12.02億
詳細資訊請看美股內頁：
聯邦房地產投資信託(FRT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
