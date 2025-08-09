鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦房地產投資信託(FRT-US)EPS預估上修至3.17元，預估目標價為107.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對聯邦房地產投資信託(FRT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.11元上修至3.17元，其中最高估值4.05元，最低估值3.09元，預估目標價為107.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.05(3.36)
|3.27
|3.53
|3.51
|最低值
|3.09(3.09)
|3.03
|3.12
|3.51
|平均值
|3.35(3.17)
|3.17
|3.33
|3.51
|中位數
|3.17(3.11)
|3.21
|3.35
|3.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.86億
|13.62億
|14.60億
|15.46億
|最低值
|12.24億
|12.85億
|13.20億
|15.46億
|平均值
|12.58億
|13.23億
|13.74億
|15.46億
|中位數
|12.57億
|13.22億
|13.62億
|15.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.62
|3.26
|4.71
|2.80
|3.42
|營業收入
|8.11億
|9.51億
|10.74億
|11.32億
|12.02億
詳細資訊請看美股內頁：
聯邦房地產投資信託(FRT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
