鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦房地產投資信託(FRT-US)EPS預估上修至3.17元，預估目標價為107.50元

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對聯邦房地產投資信託(FRT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.11元上修至3.17元，其中最高估值4.05元，最低估值3.09元，預估目標價為107.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.05(3.36)3.273.533.51
最低值3.09(3.09)3.033.123.51
平均值3.35(3.17)3.173.333.51
中位數3.17(3.11)3.213.353.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.86億13.62億14.60億15.46億
最低值12.24億12.85億13.20億15.46億
平均值12.58億13.23億13.74億15.46億
中位數12.57億13.22億13.62億15.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.623.264.712.803.42
營業收入8.11億9.51億10.74億11.32億12.02億

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

