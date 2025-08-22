search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦房地產投資信託(FRT-US)EPS預估上修至3.91元，預估目標價為107.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對聯邦房地產投資信託(FRT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.36元上修至3.91元，其中最高估值4.05元，最低估值3.1元，預估目標價為107.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.05(4.05)3.273.533.45
最低值3.1(3.1)2.912.933.45
平均值3.69(3.52)3.123.253.45
中位數3.91(3.36)3.173.293.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.86億13.95億14.72億15.59億
最低值12.41億12.85億13.20億14.08億
平均值12.62億13.28億13.76億14.84億
中位數12.60億13.23億13.66億14.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.623.264.712.803.42
營業收入8.11億9.51億10.74億11.32億12.02億

詳細資訊請看美股內頁：
聯邦房地產投資信託(FRT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

