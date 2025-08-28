鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutanix公司NTNX-US的目標價調降至89元，幅度約4.3%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Nutanix公司(NTNX-US)提出目標價估值：中位數由93元下修至89元，調降幅度4.3%。其中最高估值95元，最低估值71元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Nutanix公司評價：積極樂觀16位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Nutanix公司今(28日)收盤價為69.6元。近5日股價下跌4.3%，標普指數上漲1.34%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
