回應卓揆！臺銀董座：「水龍頭已開很大」 全面開放三大政策性房貸優先貸

央行祭出第 7 波房市信用管制、並要求銀行控管不動產集中度，多家銀行房貸額度緊縮，出現「排撥」、購屋者申貸困難。臺灣銀行董事長凌忠嫄今（28）日表示，台銀存款量全台最多，承作房貸壓力相對較小，身為支持政策的官股銀，甚至主動承接其他額滿銀行移撥的案件，她強調臺銀「水龍頭已開很大了」，優先承接首購、新青安、公教築巢優利貸等三大政策性房貸。

針對行政院長卓榮泰昨 (27) 日公開呼籲金融業「水龍頭要開大一點，但安全濾網要在」，凌忠嫄回應，臺銀已全面開放政策性房貸，非首購族也可申貸，但利率較高，目前非首購貸款利率為 2.98% 起跳，民營銀行多超過 3%。

凌忠嫄指出，目前房貸仍以新青安首購為主，隨著預售屋交屋潮持續，「不能拒絕」貸款申請，否則恐造成民眾違約。她形容目前房市「價穩量縮」，房價持穩但交易量下滑，若房價再上漲恐怕也難以成交。

台銀前 7 月房貸餘額新增逾 1300 億元，共承作 1778 戶，其中築巢貸款 443 億元、4766 戶，新青安貸款 521 億元、6693 戶。貸款成數視個案而定，最高可達七成五至八成，寬限期最多三年，避免民眾未來繳款困難。

根據內政部統計，今年 1 至 7 月全台買賣移轉棟數僅 15 萬 4,077 棟，年減 26.8%，創 2018 年以來新低。大家房屋分析，央行第七波信用管制與限貸令導致買氣急凍，市場觀望情緒濃厚。

凌忠嫄表示，台銀承作房貸以政策性貸款為主，三大族群包含首購、新青安（利率 1.775%）、公教築巢貸款（利率 2.185%），非首購族亦可申請，條件視財力而定，但利率會較高。她也提醒，貸款排撥速度取決於申請資料是否齊全，若文件完備，流程可迅速完成。