俄羅斯下調今年經濟成長預測 高利率壓制信貸需求
鉅亨網編譯鍾詠翔
俄羅斯總統普丁周三（27 日）主持內閣會議，財政部長西盧安諾夫在會上表示，高利率壓制了信貸需求，2025 年俄羅斯經濟成長預測已從 2.5% 大幅下調至 1.5%。
自 2022 年烏克蘭戰爭爆發以來，西方國家對俄實施多輪制裁，但俄羅斯「戰時經濟」在 2023 年和 2024 年分別實現了 4.1% 和 4.3% 的強勁成長，遠超七國集團（G7）成員國的表現。不過，今年俄羅斯經濟已明顯減速。
俄羅斯經濟發展部長列舍特尼科夫 6 月曾警告，俄羅斯經濟正處於衰退邊緣，而貨幣政策是扭轉這一趨勢的關鍵。
由於軍費開支達到冷戰以來最高水準，通膨壓力急劇上升，迫使俄羅斯央行去年 10 月將關鍵利率調高至 21%，創下 20 多年以來最高紀錄。
此後，俄羅斯央行於今年 6 月降至 20%，7 月進一步降至 18%，但分析師指出，高融資成本和勞動力短缺仍然制約著經濟成長。
西盧阿諾夫表示：「今年在貨幣信貸政策仍偏緊的背景下，經濟成長預估不會低於 1.5%，這是財政部的最新評估。」他說：「均衡財政預算將為央行進一步放鬆貨幣政策創造條件，從而降低融資成本。」
