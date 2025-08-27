search icon



盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.05%，報172.55美元

鉅亨網新聞中心


Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間27日22:15股價上漲8.3美元，報172.55美元，漲幅5.05%，成交量617,849（股），盤中最高價172.55美元、最低價165.94美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.18%
  • 近 1 月：-19.09%
  • 近 3 月：-20.58%
  • 近 6 月：-43.12%
  • 今年以來：-32.51%

S&P 5006475.970.16%
道瓊指數45537.490.26%
NASDAQ21581.66+0.17%
費城半導體5797.46-0.18%
Atlassian Corporation - Class A171.31+4.30%

