盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.05%，報172.55美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間27日22:15股價上漲8.3美元，報172.55美元，漲幅5.05%，成交量617,849（股），盤中最高價172.55美元、最低價165.94美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.18%
- 近 1 月：-19.09%
- 近 3 月：-20.58%
- 近 6 月：-43.12%
- 今年以來：-32.51%
