盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5882.81點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間28日09:31，費城半導體上漲58.21點（或1%），暫報5882.81點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.44%
  • 近 1 月：+3.17%
  • 近 3 月：+19.82%
  • 近 6 月：+24.28%
  • 今年以來：+16.96%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.65%；博通(AVGO-US)上漲2.39%；超微半導體(AMD-US)上漲2.2%；和康電訊(MTSI-US)上漲1.77%；英特格(ENTG-US)上漲1.64%。

部分成分股表現相對疲軟，德州儀器(TXN-US)下跌0.37%；台積電ADR(TSM-US)下跌0.33%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.15%。

