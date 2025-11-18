【Joe’s華爾街脈動】降息押注在NVIDIA關鍵考驗前消散，市場重挫
Joe Lu
華爾街遭遇廣泛賣壓，比特幣回吐 2025 年所有漲幅，為台股帶來嚴峻逆風。
Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 17 日 美東時間
摘要
- 優於預期的製造業數據迫使市場對聯準會政策進行顯著且鷹派的重新定價，美股急遽下挫。
- 廣泛的潰敗衝擊所有主要指數，在輝達 (Nvidia) 關鍵財報發布前，科技股與 AI 股仍承受巨大壓力。
- 隨著市場大幅降低十二月降息的機率，短天期公債殖利率上揚，VIX 波動率指數飆升超過 12%。
- 紐約帝國州製造業指數意外強勁，成為市場風險規避反應的主要催化劑。
- 投機性資產持續全面投降式拋售，比特幣跌破 93,000 美元，回吐年初至今的所有漲幅。
一場重大的市場重新校準正在進行中，投資者於週一積極拋售股票，進行廣泛的風險規避。 (全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
