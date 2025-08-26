鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-26 13:30

‌



金價近期維持盤整，目前價格被限制在每盎司 3400 美元下方。儘管全球不確定性有所緩解，且交易流向發生變化，但法國興業銀行 (Société Générale) 認為，金價仍受到良好支撐，並且下行風險有限。

興業銀行：全球不確定性降溫 但金價長線看漲趨勢不變(圖:shutterstock)

興業銀行分析師認為，雖然短期風險正在浮現，但這些風險並未對黃金的長期基本面構成重大威脅。目前，黃金現貨價格約為每盎司 3371.90 美元，盤中表現大致持平。

‌



今年稍早，黃金價格曾展現強勁走勢，這得益於「完美風暴」般的條件：包括強勁的 ETF 資金流入、各國央行持續穩健的買盤，以及資金經理人增加其黃金多頭曝險。

從數據上看，上周持有黃金多頭部位的資金經理人數量（106 家）保持不變，但這些多頭持有的合約數量在一周內減少了 2%。此外，ETF 持有量在上周也下降了 5 噸，總計達 2872 噸，這一數字仍然接近歷史記錄高點。

興業銀行今年以來一直維持對黃金的看漲展望。該行在 6 月份明確表示，除非黃金價格突破每盎司 4000 美元，否則他們不會出售任何持有的黃金部位，並預期這一目標有望在 2025 年第二季實現。

儘管 8 月份中國的不確定性指標預計將進一步下降，部分原因可能來自美國每周測量數據的下降，但整體而言，全球不確定性水準仍顯著高於正常時期。