鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-21 09:43

受惠於今年以來國際金價持續上漲，中國黃金企業迎來業績爆發期，珠寶零售巨頭周生生 (00116-HK) 周三 (20 日) 發布獲利預告，預估今年上半年股東應佔溢利達 9 億至 9.2 億港元，年增 79%-83%，主要得益於黃金商品毛利率提升及成本控製成效。受此利多刺激，周生生股價周三一度飆漲 27%，創下歷史新高。

國際金價回落至三周低點 但黃金股淨利集體暴漲 誰在主導市場？（圖：Shutterstock）

山東黃金 (01787-HK)(600547-CN) 先前披露，今年上半年歸母淨利料將年增 84.3% 至 120.5%，達 25.5 至 - 30.5 億元，西部黃金、山金國際等重量級企業淨利增幅均超 50%，部分企業實現翻倍成長。

跟亮眼財報形成鮮明對比的是，國際金價近期呈現回調態勢。截至周三，COMEX 黃金期貨報每盎司 3367 美元，倫敦現貨金價圍繞 3313 美元波動，較 8 月初創下的 3534 美元歷史高點回檔超 6%，創三周新低。

儘管今年累計漲幅仍維持 25% 以上，但近期俄烏衝突緩和、中東局勢降溫等因素削弱了市場避險需求，導致金價承壓。

高盛預測，倫敦現貨金價將在 2025 年底觸及 3700 美元，明年中升至 4000 美元，分析認為目前關稅政策風險尚未波及黃金本身。

富達國際預估，隨著聯準會 (Fed) 降息週期啟動、美元走弱及全球央行持續增持，金價明年恐突破 4000 美元大關。

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂強調，在全球前 30 大央行逾四分之三採取降息措施的背景下，黃金作為防禦性資產的配置價值凸顯。

世界黃金協會 (WGC) 數據顯示，今年第二季全球央行購金量雖降至 2022 年以來低點，但仍比 2010 年至 2021 年平均高出 41%，這種「明顯高檔」的購金趨勢料將持續。