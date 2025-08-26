鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-08-26 11:50

中國股市近期持續走高，上証指數突破十年高點，市場資金回流與估值吸引力帶動行情回暖。外資機構紛紛上調對中國股市的預期，顯示政策支持與企業獲利改善正逐步發酵，於國內掛牌的相關 ETF 同受激勵，今 (26) 日股價漲勢猛烈。

〈焦點股〉資金行情火熱！滬深股市頻創紀錄 陸股ETF同樂齊飆漲。(圖：shutterstock)

上証指數 25 日大漲 1.51%，收於 3883.56 點，刷新 10 年新高，深證成指收漲 2.26% 至 12441.07 點，同樣創下近年新高。滬深兩市成交額高達人民幣 3.18 兆元，這是陸股史上第二次單日成交額突破 3 兆元，並創下連續 9 個交易日突破 2 兆元的最長紀錄，反映市場極高的資金活絡度。

觀察追蹤滬深股市的相關 ETF 表現，其中復華中國 5G(00877-TW) 連續第 8 個交易日走強，直逼 20 元大關，續創掛牌以來新高，群益深証中小 (00643-TW) 與富邦深 100(00639-TW) 盤中股價也大漲 2-3%；此外，永豐中國科技 50 大 (00887-TW)、富邦上証 (006205-TW)、國泰中國 A50(00636-TW) 等盤中上漲超過 1%，都是市場買盤焦點。

兆豐投信指出，中國市場估值具備相對吸引力，在政策紅利持續釋放、外資回流與市場信心回升帶動下，有利行情延續，A 股可望回穩並釋放成長潛力。短期市場可望受惠政策與資金提振，中長期則具消費升級與科技創新的結構性成長機會，Ａ股正逐步成為新一輪資金配置的關鍵焦點。

受中國科技與新興產業板塊的強力推動，兆豐中國內需 A 股基金近期表現亮眼。兆豐投信表示，該基金主要聚焦於人工智慧 (AI)、半導體、自動化、互聯網與創新消費等內需成長產業，並結合具成長潛力的中小型企業。在政策推動與消費升級趨勢支持下，這些產業具備長期成長紅利。