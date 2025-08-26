鉅亨網編輯林羿君 2025-08-26 13:37

韓國現代汽車集團周二 (26 日) 宣布，未來 4 年內將把在美國的投資金額增加到 260 億美元，以擴大汽車、鋼鐵和機器人的生產，凸顯與美國日益加深的經濟聯繫。

現代汽車對美投資增至260億美元 將建尖端機器人工廠。(圖:shutterstock)

該集團週二在聲明中表示，這項四年計畫比 3 月公佈的 210 億美元增加了 50 億美元。該計畫包括在路易斯安那州新建一家鋼廠、擴大汽車產能以及一個具備年產 3 萬台能力的尖端機器人製造工廠，總共將創造 2.5 萬個新增就業機會。

現代汽車上述的投資案，是韓國總統李在明於美東 25 日，在華府跟美國總統川普舉行首次峰會後所宣布。李在明訪美期間，其他幾家韓國公司也宣布了多項舉措，包括大韓航空承諾購買超過 100 架波音公司飛機，總價值達 362 億美元，韓國天然氣公司則表示將購買更多液化天然氣。

根據上個月美國與韓國達成的貿易協議，15% 韓國商品關稅維持不變，使這個依賴出口的經濟體免於承受川普所威脅的 25% 更高稅率。作為協議的一部分，韓國政府承諾在美國投資 3500 億美元，其中包括一項 1500 億美元的基金，旨在振興美國造船業。