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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅賓昇國際聯運(CHRW-US)EPS預估上修至4.85元，預估目標價為112.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對羅賓昇國際聯運(CHRW-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.7元上修至4.85元，其中最高估值5.05元，最低估值4.47元，預估目標價為112.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.05(5)5.956.46.67
最低值4.47(4.25)4.594.545.71
平均值4.83(4.69)5.55.786.19
中位數4.85(4.7)5.555.986.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值171.14億182.42億188.38億184.02億
最低值157.35億149.44億168.21億184.02億
平均值165.60億172.84億180.55億184.02億
中位數165.11億173.42億180.76億184.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.726.317.402.723.86
營業收入162.07億231.02億246.97億175.96億177.25億

詳細資訊請看美股內頁：
羅賓昇國際聯運(CHRW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHRW

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