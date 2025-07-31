鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅賓昇國際聯運(CHRW-US)EPS預估上修至4.85元，預估目標價為112.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對羅賓昇國際聯運(CHRW-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.7元上修至4.85元，其中最高估值5.05元，最低估值4.47元，預估目標價為112.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.05(5)
|5.95
|6.4
|6.67
|最低值
|4.47(4.25)
|4.59
|4.54
|5.71
|平均值
|4.83(4.69)
|5.5
|5.78
|6.19
|中位數
|4.85(4.7)
|5.55
|5.98
|6.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|171.14億
|182.42億
|188.38億
|184.02億
|最低值
|157.35億
|149.44億
|168.21億
|184.02億
|平均值
|165.60億
|172.84億
|180.55億
|184.02億
|中位數
|165.11億
|173.42億
|180.76億
|184.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.72
|6.31
|7.40
|2.72
|3.86
|營業收入
|162.07億
|231.02億
|246.97億
|175.96億
|177.25億
詳細資訊請看美股內頁：
羅賓昇國際聯運(CHRW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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