鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅賓昇國際聯運CHRW-US的目標價調升至116元，幅度約4.04%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對羅賓昇國際聯運(CHRW-US)提出目標價估值：中位數由111.5元上修至116元，調升幅度4.04%。其中最高估值132元，最低估值71元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予羅賓昇國際聯運評價：積極樂觀14位、保持中立12位、保守悲觀2位。
羅賓昇國際聯運今(31日)收盤價為113.2268元。近5日股價下跌4.04%，標普指數上漲0.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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