鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)NU-US的目標價調升至16元，幅度約3.23%

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)提出目標價估值：中位數由15.5元上修至16元，調升幅度3.23%。其中最高估值20元，最低估值9元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予NU控股有限公司(開曼群島)評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀2位。
NU控股有限公司(開曼群島)今(25日)收盤價為13.94元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲0.27%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
