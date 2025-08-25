鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-25 12:00

‌



最新數據顯示，今年南韓年輕人準備公職人員考試人數連 4 年走降，曾被視為穩定的「鐵飯碗」正逐漸失去青睞，年輕人對公務員職位的熱情快速降溫，背後是薪資待遇相對偏低等因素在起作用。

鐵飯碗光環失靈！韓年輕人準備公職人數連4年下跌 ​寧可打工也不要穩定（圖：Shutterstock）

根據南韓統計廳國家統計門戶 (KOSIS) 及青年層經濟活動人口調查結果，截至今年 5 月，20 至 34 歲非經濟活動人口中，過去一周內備考 7 級、9 級公務員招錄考試的「考公族」人數為 12.9 萬人，年減幅度達 3 萬人，創下自 2017 年開始統計以來的最低紀錄。

‌



備考一般公務員的青年人數已連 4 年下降，從 2017 年的 30.6 萬人，歷經起伏後，今年進一步降至 12.9 萬人。

不僅一般公務員如此，其他公共部門職業也呈現類似趨勢，備考包括行政高考等專業資格考試的人數、備考教師資格考試的人數以及公營企業和媒體機構的備考人數都不斷減少。

與之形成鮮明對比的是，今年 5 月選擇進入民營企業就業的青年人數年增 4.1 萬人，達到 23 萬人，創自 2017 年有相關統計以來的歷史新高。

根據南韓人事革新處針對 2.7 萬名公務員的問卷調查結果，公務員職業吸引力下降主要原因有民營企業相比報酬偏低，佔比高達 88.3%，另外還有惡性投訴造成工作壓力、等級森嚴的組織文化等原因。

面對基層公務員流失加劇的現狀，南韓全國公務員工會 2030 青年委員會上月呼籲政府改善公務員待遇。

今年公務員薪資比去年增加 3%，創 8 年最大漲幅紀錄。南韓政府指出，這一漲幅反映通膨、疫情期間暫停調薪以及縮小與民間企業的差距。

南韓公務員薪資在 2018 年調高 2.6%，2019 年成長 1.8%，2020 年調高 2.8%，但在新冠疫情期間，2021 年至 2023 年的成長率降至 0 到 1% 的區間。