盤中速報 - 恆生科技指數上漲169.58點至5817.26點，漲幅3%
截至台北時間25日10:20，恆生科技指數上漲169.58點（或3%），暫報5817.26點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.89%
- 近 1 月：-1.66%
- 近 3 月：+7.64%
- 近 6 月：-2.45%
- 今年以來：+26.4%
焦點個股
商用車及貨車概念領漲+4.55%。其中 東風集團股份(00489-HK) 上漲 52.93% ; 慶鈴汽車股份(01122-HK) 上漲 5.13% ; 首佳科技(00103-HK) 上漲 5.08% 。
林業及木材概念領漲+3.33%。其中 中木國際(01822-HK) 上漲 8.82% ; 中國健康科技集團(01069-HK) 上漲 8% ; 大森控股(01580-HK) 上漲 6.25% 。
