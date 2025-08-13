search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


A股港股

盤中速報 - 恆生指數上漲498.53點至25468.21點，漲幅2%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間13日01:18，恆生指數上漲498.53點（或2%），暫報25468.21點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.27%
  • 近 1 月：+3.44%
  • 近 3 月：+6.03%
  • 近 6 月：+14.24%
  • 今年以來：+24.48%

焦點個股


玩具及消閒用品概念領漲+7.97%。其中 瀛晟科學(00209-HK) 上漲 179.07% ; 奇士達(06918-HK) 上漲 18.71% ; 中國智能健康(00348-HK) 上漲 2.42% 。

休閒及文娛設施概念領漲+5.98%。其中 陸慶娛樂(08052-HK) 上漲 26.58% ; 弘毅文化集團(00419-HK) 上漲 13.43% ; 中國前沿科技集團(01661-HK) 上漲 3.45% 。

文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生指數玩具及消閒用品休閒及文娛設施

相關行情

台股首頁我要存股
恆生指數25490.98+2.09%
瀛晟科學0.830+286%
奇士達0.179+15.5%
中國智能健康0.127+2.42%
陸慶娛樂0.106+34.2%
弘毅文化集團0.075+11.9%
中國前沿科技集團1.200+3.45%

延伸閱讀



Empty