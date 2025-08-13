盤中速報 - 恆生指數上漲498.53點至25468.21點，漲幅2%
截至台北時間13日01:18，恆生指數上漲498.53點（或2%），暫報25468.21點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.27%
- 近 1 月：+3.44%
- 近 3 月：+6.03%
- 近 6 月：+14.24%
- 今年以來：+24.48%
焦點個股
玩具及消閒用品概念領漲+7.97%。其中 瀛晟科學(00209-HK) 上漲 179.07% ; 奇士達(06918-HK) 上漲 18.71% ; 中國智能健康(00348-HK) 上漲 2.42% 。
休閒及文娛設施概念領漲+5.98%。其中 陸慶娛樂(08052-HK) 上漲 26.58% ; 弘毅文化集團(00419-HK) 上漲 13.43% ; 中國前沿科技集團(01661-HK) 上漲 3.45% 。
