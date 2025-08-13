search icon



盤中速報 - 恆生科技指數上漲163.13點至5602.29點，漲幅3%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間13日02:45，恆生科技指數上漲163.13點（或3%），暫報5602.29點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.48%
  • 近 1 月：+3.63%
  • 近 3 月：-0.15%
  • 近 6 月：+2.99%
  • 今年以來：+21.73%

焦點個股


玩具及消閒用品概念領漲+11.94%。其中 瀛晟科學(00209-HK) 上漲 281.4% ; 奇士達(06918-HK) 上漲 14.84% ; CMON(01792-HK) 上漲 7.14% 。

休閒及文娛設施概念領漲+7.09%。其中 陸慶娛樂(08052-HK) 上漲 34.18% ; 弘毅文化集團(00419-HK) 上漲 11.94% ; 中國前沿科技集團(01661-HK) 上漲 3.45% 。

