盤中速報 - 恆生指數上漲505.57點至25844.71點，漲幅2%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間25日10:20，恆生指數上漲505.57點（或2%），暫報25844.71點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.27%
  • 近 1 月：-1.28%
  • 近 3 月：+7.36%
  • 近 6 月：+8.56%
  • 今年以來：+26.32%

焦點個股


商用車及貨車概念領漲+4.55%。其中 東風集團股份(00489-HK) 上漲 52.93% ; 慶鈴汽車股份(01122-HK) 上漲 5.13% ; 首佳科技(00103-HK) 上漲 5.08% 。

林業及木材概念領漲+3.33%。其中 中木國際(01822-HK) 上漲 8.82% ; 中國健康科技集團(01069-HK) 上漲 8% ; 大森控股(01580-HK) 上漲 6.25% 。

文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生指數商用車及貨車林業及木材

相關行情

台股首頁
恆生指數25844.58+1.99%
東風集團股份9.380+57.1%
慶鈴汽車股份0.840+7.69%
首佳科技0.620+5.08%
中木國際0.184-0.54%
中國健康科技集團0.470-6.00%
大森控股0.148+8.82%

