WSJ：五角大廈推翻拜登政策 阻止烏克蘭使用遠程飛彈攻擊俄羅斯

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-24 13:57

美國官員透露，美國五角大廈數月以來一直暗中阻止烏克蘭使用美製遠程飛彈襲擊俄羅斯境內目標，限制基輔使用這種威力強大的武器。

五角大廈推翻拜登政策，阻止烏克蘭使用遠程飛彈攻擊俄羅斯。（圖：Shutterstock）

據《華爾街日報》周六（23 日）報導，美國官員稱，今年春季末以來，一項尚未公布的美國國防部高層批准程序（審查機制）已阻止烏克蘭向俄羅斯境內目標發射任何美國製造的遠程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。

兩名官員爆料，烏克蘭至少有一次試圖使用 ATACMS 打擊俄羅斯境內目標的舉動，但因白宮試圖將克里姆林宮拉回和平談判桌前，美方否決並限制烏方這一軍事行動。

五角大廈「三號人物」，擔任負責政策的美國國防部副部長科爾比（Elbridge Colby）制定了這項審查機制，用於決定烏克蘭提出的使用美製遠程武器以及歐洲盟國提供的武器（依賴美國情報和零件）實施打擊的請求。同時，這項審查賦予美國國防部長赫格塞思最終決定權。

《華爾街日報》指出，五角大廈這項審查機制，等同推翻前總統拜登的決定，即允許烏克蘭在俄羅斯境內使用美國遠程武器的決定。

川普周四在社交媒體上發文，稱除非烏克蘭能夠主動進攻，否則烏軍無法擊敗俄羅斯。「如果烏軍不攻擊『入侵國』，要打贏非常困難，甚至是不可能，根本沒有戰勝的機會！」他這樣寫道。

美國官員表示，川普這一聲明並不意味著政策改變，即取消五角大廈的審查機制，或鼓勵烏克蘭使用 ATACMS 等西方國家遠程武器系統。

不過，一名白宮高階官員表示，川普可能會改變主意，轉而支持烏克蘭擴大針對俄羅斯的進攻性行動。

烏克蘭戰爭爆發後，美方因擔心局勢升級，在很長一段時間裡不願意向烏克蘭提供或批准使用能夠襲擊俄羅斯腹地目標的遠程武器。