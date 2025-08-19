鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-19 14:40

烏克蘭官員週二（19 日）表示，俄羅斯對其中部城市克勒曼楚（Kremenchuk）的夜間襲擊，造成波塔瓦（Poltava）數百用戶停電，再度顯示俄羅斯總統普丁並無和平意圖。

普丁根本不想要和平？俄羅斯再度夜襲烏克蘭釀數百用戶停電。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，美國總統川普週一（18 日）在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會面，承諾美國將在任何結束戰爭的協議中協助保障烏克蘭的安全。會談結束後，川普致電普丁，並開始安排其與澤倫斯基的會面。

克勒曼楚市長 Vitalii Maletskyi 指出，正當普丁在與川普通話時聲稱「尋求和平」，而澤倫斯基在白宮與歐洲領袖討論「公正和平」的同時，俄軍卻對克勒曼楚發動大規模襲擊，這讓「世界再次看到，普丁不想要和平，他的目標是摧毀烏克蘭。」

(圖：REUTERS/TPG)

烏克蘭空軍指出，該地區夜間面臨巡弋飛彈攻擊威脅。波塔瓦州長 Volodymyr Kohut 證實，襲擊破壞了當地電力基礎設施的行政建築，幸無人員傷亡。

Kohut 補充，在盧布內（Lubny）地區，共有近 1,500 戶居民與 119 戶商業用戶斷電。