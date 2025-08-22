鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅斯百貨ROST-US的目標價調升至162元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對羅斯百貨(ROST-US)提出目標價估值：中位數由156元上修至162元，調升幅度3.85%。其中最高估值175元，最低估值130元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予羅斯百貨評價：積極樂觀12位、保持中立7位、保守悲觀1位。
羅斯百貨今(22日)收盤價為145.62元。近5日股價下跌3.85%，標普指數下跌1.52%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
