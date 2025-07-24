鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至3.36元，預估目標價為70.85元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.41元下修至3.36元，其中最高估值4.26元，最低估值1.47元，預估目標價為70.85元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.26(4.26)
|6.31
|9.03
|最低值
|1.47(1.47)
|3.02
|3.61
|平均值
|3.16(3.2)
|4.44
|5.16
|中位數
|3.36(3.41)
|4.2
|5.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|547.72億
|602.04億
|699.81億
|588.85億
|最低值
|500.26億
|512.12億
|526.48億
|588.85億
|平均值
|527.12億
|547.01億
|569.36億
|588.85億
|中位數
|527.41億
|541.79億
|563.07億
|588.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.27
|19.07
|8.02
|4.28
|2.72
|營業收入
|489.82億
|666.57億
|655.91億
|589.71億
|538.68億
詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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