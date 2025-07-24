search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至3.36元，預估目標價為70.85元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.41元下修至3.36元，其中最高估值4.26元，最低估值1.47元，預估目標價為70.85元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.26(4.26)6.319.03
最低值1.47(1.47)3.023.61
平均值3.16(3.2)4.445.16
中位數3.36(3.41)4.25.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值547.72億602.04億699.81億588.85億
最低值500.26億512.12億526.48億588.85億
平均值527.12億547.01億569.36億588.85億
中位數527.41億541.79億563.07億588.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.2719.078.024.282.72
營業收入489.82億666.57億655.91億589.71億538.68億

詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPKX

相關行情

台股首頁我要存股
浦項鋼鐵控股61.15+3.56%

延伸閱讀



Empty