【Joe’s華爾街脈動】數據支持聯準會寬鬆政策，台股揭示資金輪動格局
Joe Lu
主要指數在 PCE 數據公布前暫歇，資金轉進中小型題材股
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 29 日 美東時間
摘要
- 在聯準會關鍵決策前，投資者正權衡強勁的成長數據與持續的通膨，美國股市因而走低。
- 台灣市場正發生明顯轉變，AI 權值股回檔，資金則流入中小型題材股。
- 美國公債殖利率維持穩定，10 年期公債殖利率接近 4.2%，顯示債券市場對經濟前景具信心。
- 美國第二季 GDP 上修至 3.3%，而七月份核心 PCE 通膨則微升至 2.9%，為決策者呈現了複雜的情境。
- 聯準會主席鮑爾釋出調整政策的意願，承認儘管通膨仍是隱憂，但就業市場的風險正在升高。
市場的主要訊號是高檔盤整以及劇烈的內部輪動。(全文未完)
