鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為28.71元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.36元下修至1.32元，其中最高估值1.59元，最低估值1.07元，預估目標價為28.71元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.59(1.59)1.892.252.39
最低值1.07(1.07)1.321.782.11
平均值1.34(1.36)1.581.942.25
中位數1.32(1.36)1.551.892.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值52.47億64.68億73.09億68.91億
最低值44.72億57.12億63.69億68.91億
平均值49.90億60.44億67.56億68.91億
中位數50.47億59.99億67.37億68.91億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.591.031.151.160.98
營業收入29.09億36.15億37.77億39.36億38.78億

詳細資訊請看美股內頁：
詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

