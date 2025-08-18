鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司JHX-US的目標價調升至29.44元，幅度約3.05%

search icon



根據FactSet最新調查，共14位分析師，對詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)提出目標價估值：中位數由28.57元上修至29.44元，調升幅度3.05%。其中最高估值35元，最低估值25.79元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予詹姆斯哈迪工業公司評價：積極樂觀10位、保持中立7位、保守悲觀0位。

詹姆斯哈迪工業公司今(18日)收盤價為29.01元。近5日股價上漲3.05%，標普指數上漲0.94%股價漲幅表現優於大盤。

