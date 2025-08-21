鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司JHX-US的目標價調降至25元，幅度約18.08%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)提出目標價估值：中位數由30.52元下修至25元，調降幅度18.08%。其中最高估值32.21元，最低估值18.65元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予詹姆斯哈迪工業公司評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀1位。
詹姆斯哈迪工業公司今(21日)收盤價為18.64元。近5日股價下跌18.08%，標普指數下跌0.53%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司JHX-US的目標價調升至29.44元，幅度約3.05%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為28.57元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為28.71元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)EPS預估下修至1.36元，預估目標價為28.79元
下一篇