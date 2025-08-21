鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司JHX-US的目標價調降至25元，幅度約18.08%

調查：哈塞特最可能接任Fed主席 但市場更青睞華許

OpenAI 7月營收破10億美元 財務長：算力需求「大到嚇人」

微軟出手了！中國企業失去資安漏洞「搶先看」

美銀砸40億美元衝AI 新科技長：每月都有新應用上線