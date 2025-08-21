search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍威斯頓控股(LW-US)EPS預估上修至2.87元，預估目標價為61.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.82元上修至2.87元，其中最高估值3.33元，最低估值2.7元，預估目標價為61.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.33(3.33)3.854.354.34
最低值2.7(2.7)2.93.314.34
平均值2.89(2.89)3.323.764.34
中位數2.87(2.82)3.243.644.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值65.33億66.27億68.59億70.87億
最低值64.39億63.46億64.22億70.87億
平均值64.77億64.42億66.51億70.87億
中位數64.66億64.07億66.62億70.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.161.386.954.982.50
營業收入36.71億40.99億53.51億64.68億64.51億

詳細資訊請看美股內頁：
藍威斯頓控股(LW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLW

相關行情

台股首頁我要存股
藍威斯頓控股55.19+0.16%

延伸閱讀



Empty