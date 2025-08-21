鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍威斯頓控股(LW-US)EPS預估上修至2.87元，預估目標價為61.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.82元上修至2.87元，其中最高估值3.33元，最低估值2.7元，預估目標價為61.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.33(3.33)
|3.85
|4.35
|4.34
|最低值
|2.7(2.7)
|2.9
|3.31
|4.34
|平均值
|2.89(2.89)
|3.32
|3.76
|4.34
|中位數
|2.87(2.82)
|3.24
|3.64
|4.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|65.33億
|66.27億
|68.59億
|70.87億
|最低值
|64.39億
|63.46億
|64.22億
|70.87億
|平均值
|64.77億
|64.42億
|66.51億
|70.87億
|中位數
|64.66億
|64.07億
|66.62億
|70.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.16
|1.38
|6.95
|4.98
|2.50
|營業收入
|36.71億
|40.99億
|53.51億
|64.68億
|64.51億
詳細資訊請看美股內頁：
藍威斯頓控股(LW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
