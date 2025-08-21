search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估上修至2.06元，預估目標價為26.80元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Barnes Group Inc.(B-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.02元上修至2.06元，其中最高估值2.33元，最低估值1.74元，預估目標價為26.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.33(2.33)3.884.162.88
最低值1.74(1.74)1.881.621.74
平均值2.03(2.02)2.562.492.44
中位數2.06(2.02)2.452.372.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值160.72億210.72億222.00億190.26億
最低值145.05億157.54億142.92億162.47億
平均值154.03億178.96億177.66億178.94億
中位數154.18億177.43億176.94億181.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.311.140.240.721.22
營業收入125.21億119.37億110.54億113.78億129.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Barnes Group Inc.(B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

