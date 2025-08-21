鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估上修至2.06元，預估目標價為26.80元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Barnes Group Inc.(B-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.02元上修至2.06元，其中最高估值2.33元，最低估值1.74元，預估目標價為26.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.33(2.33)
|3.88
|4.16
|2.88
|最低值
|1.74(1.74)
|1.88
|1.62
|1.74
|平均值
|2.03(2.02)
|2.56
|2.49
|2.44
|中位數
|2.06(2.02)
|2.45
|2.37
|2.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|160.72億
|210.72億
|222.00億
|190.26億
|最低值
|145.05億
|157.54億
|142.92億
|162.47億
|平均值
|154.03億
|178.96億
|177.66億
|178.94億
|中位數
|154.18億
|177.43億
|176.94億
|181.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.31
|1.14
|0.24
|0.72
|1.22
|營業收入
|125.21億
|119.37億
|110.54億
|113.78億
|129.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Barnes Group Inc.(B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
