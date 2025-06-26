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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估上修至1.9元，預估目標價為25.49元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Barnes Group Inc.(B-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.9元，其中最高估值2.23元，最低估值1.33元，預估目標價為25.49元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.23(2.23)3.52.92.68
最低值1.33(1.33)1.51.31.73
平均值1.85(1.83)2.272.092.24
中位數1.9(1.85)2.22.12.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值157.93億234.14億202.98億180.97億
最低值136.35億141.01億130.11億162.49億
平均值147.83億172.72億169.77億175.95億
中位數148.22億169.97億171.44億180.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.311.140.240.721.22
營業收入125.21億119.37億110.54億113.78億129.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Barnes Group Inc.(B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSB

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