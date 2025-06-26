鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估上修至1.9元，預估目標價為25.49元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Barnes Group Inc.(B-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.9元，其中最高估值2.23元，最低估值1.33元，預估目標價為25.49元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.23(2.23)
|3.5
|2.9
|2.68
|最低值
|1.33(1.33)
|1.5
|1.3
|1.73
|平均值
|1.85(1.83)
|2.27
|2.09
|2.24
|中位數
|1.9(1.85)
|2.2
|2.1
|2.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|157.93億
|234.14億
|202.98億
|180.97億
|最低值
|136.35億
|141.01億
|130.11億
|162.49億
|平均值
|147.83億
|172.72億
|169.77億
|175.95億
|中位數
|148.22億
|169.97億
|171.44億
|180.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.31
|1.14
|0.24
|0.72
|1.22
|營業收入
|125.21億
|119.37億
|110.54億
|113.78億
|129.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Barnes Group Inc.(B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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