盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報5613.98點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間20日09:41，費城半導體下跌57.53點（或1.01%），暫報5613.98點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.89%
  • 近 1 月：-1.07%
  • 近 3 月：+15.8%
  • 近 6 月：+6.81%
  • 今年以來：+13.89%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領跌。英特爾(INTC-US)下跌5.75%；美光科技(MU-US)下跌3.38%；台積電ADR(TSM-US)下跌2.23%；超微半導體(AMD-US)下跌2.02%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2%。

部分成分股表現相對穩健，亞德諾(ADI-US)上漲2.43%；艾司摩爾(ASML-US)上漲1.04%；超捷國際(MCHP-US)上漲0.91%；德州儀器(TXN-US)上漲0.88%；科林研發(LRCX-US)上漲0.34%。

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體5530.63-2.48%
英特爾23.5301-7.03%
美光科技115.03-5.75%
台積電ADR225.4-3.14%
超微半導體161.2-3.21%
安謀控股公司127.91-4.55%
亞德諾237.95+3.26%
艾司摩爾740.38-0.43%
超捷國際64.905+0.30%
德州儀器196.82+0.45%
科林研發97.93-2.39%

