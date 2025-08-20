鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-08-20 18:44

‌



繼金居之後，臺灣期貨交易所今 (20) 日宣布，因應台玻（1802-TW）與長興（1717-TW）於 8 月 19 日被列為處置有價證券，自明（21）日將調高其相關期貨商品—台玻期貨（KUF）與長興期貨（QOF）所有月份的保證金比例至原級距的 1.5 倍。

台玻、長興列入處置股 期交所：21日起保證金同步調高50%。（鉅亨網資料照）

期交所指出，此舉旨在強化市場風險控管，依規定自 114 年 8 月 21 日（處置生效日次一營業日）起，於一般交易時段結束後實施調高保證金措施，並於處置期間結束後恢復原比例。若期間遇休市或暫停交易，恢復日將順延。

‌



台玻處置期間為 8 月 20 日至 9 月 4 日，長興則為 8 月 20 日至 9 月 2 日。

期交所宣布：KUF（台玻期貨）原始保證金由 13.5% 調整為 20.25%，調幅 50.0%；QOF（長興期貨）原始保證金由 13.5% 調整為 20.25%，調幅 50.0%。