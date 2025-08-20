傳入股零跑10%股權成戰略股東 中國一汽：相關部門尚不知情

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-20 16:20

‌



傳入股零跑10%股權成戰略股東 零跑未置評 中國一汽暫未回應 （圖：Shutterstock）

中國一汽與零跑車一直保持策略合作關係。今年 3 月 3 日，中國一汽與零跑車簽署了《戰略合作諒解備忘錄》。根據備忘錄，雙方合作分兩個維度；一方面發揮各自在研發領域的技術積累，共同開展新能源乘用車聯合開發及零組件合作，透過技術融合提升產品競爭力，另一方面則是探討深化資本合作的可行性，以實現全產業鏈資源協同。

‌



20 天過後，中國一汽電子招標購買交易平台就顯示，紅旗品牌 G117 產品整車聯合開發及平台許可費技術採購已成交，成交人為浙江零跑科技股份有限公司。

零跑汽車聯席總裁武強先前表示，該車廠有能力在尋求海外發展和上量機會時將技術對外分享，且技術合作帶來的毛利將遠高於賣車，零跑將透過多種策略和商業模式把毛利率提升至 20%。

北方工業大學汽車產業創新研究中心主任紀雪洪曾指出，對零跑而言，中國一汽在資本層面合作上能為其做背書。

從零跑自身發展來看，正處於上升期。該造車新勢力周一 (18 日) 晚間發布今年上半年財報，營收年增 174% 至 242.5 億元 (人民幣，下同)，淨利 0.3 億元，首次實現半年度淨利轉正，去年同期淨虧損則為 22.1 億元。

零跑也將 2025 年全年實現損益平衡目標調整為全年獲利，預計全年淨利為 5 億至 10 億元，也調高全年銷售目標。零 0 跑管理階層預估，今年第三季總銷量有望來到 17 萬至 18 萬輛，全年銷售指引上調至 58 萬至 65 萬輛。

目前，一汽跟零跑首個合作開發車型項目已落地，後續工作積極推進，更多整車合作新項目也在探討中，零跑與紅旗合作的第一款車已處於開發過程，打算利用一汽海外管道於明年下半年上市銷售。