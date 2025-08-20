鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-20 07:00

‌



今年夏天，Circle(CRCL-US) 成功上市成為加密貨幣產業發展重要轉捩點，標誌著穩定幣正加速融入主流金融體系，其核心產品 USDC 作為與美元嚴格掛鉤的代幣，已成為建立數位金融基礎設施的關鍵支柱。

​​撼動Visa與萬事達！Circle祭出Arc區塊鏈直搗全球支付王座​ 不想只當穩定幣發行商（圖：Shutterstock）

這家總部位於紐約的金融科技公司正乘勢而上，透過策略轉型尋求在數位經濟時代佔據更核心的地位。

‌



財報數據顯示，Circle 今年次季約 95% 營收源自支持 USDC 的現金儲備與債券投資所產生的利息收益。在聯準會 (Fed) 維持高利率政策的背景下，這種商業模式為公司帶來了豐厚回報。

但隨著市場預期利率即將進入下行通道，Circle 主動開啟多角化策略佈局，該公司最具突破性的舉措是推出全新區塊鏈技術平台 Arc，這個專為穩定幣支付設計的系統直接對標全球支付巨頭 Visa 和萬事達卡，同時挑戰以太幣、Solana 等傳統加密網路。

透過建構自主可控的資金流通體系，Circle 不僅限於發行數位美元，更意圖掌控支付清算環節，未來可能對每筆交易收取服務費用。

早在今年四月，Circle 就公佈了配套的「Circle 支付網絡」(CPN) 計畫，CPN 致力於連接金融機構、支付服務商、數位錢包營運商及銀行應用程序，構建支持即時支付生態網絡。Arc 與 CPN 形成策略協同，前者專注於底層支付網路的搭建與運營，後者則承擔合規管理、機構協調等職能，整個體系以 USDC 作為交易結算工具。

Circle 執行長 Jeremy Allaire 在近期訪談中強調：「我們正在打造的可能成為史上規模最大的金融網絡之一。」

這種策略動向引發產業連鎖反應。根據《財富》雜誌披露，在 Circle 發布聲明前，支付巨頭 Stripe 區塊鏈項目 Tempo 相關招聘資訊意外曝光，顯示其同樣在構建端到端的穩定幣支付網絡。

市場競爭的白熱化態勢已引發學界擔憂，麻省理工學院 (MIT) 加密經濟學實驗室創始人 Christian Catalini 說：「諷刺的是，本應促進開放互聯的區塊鏈技術，如今卻催生出更多封閉式生態系統。」

資本市場對 Circle 轉型給予正面回饋，該公司股價自上市以來累計漲幅超過 350%，但分析師提醒成長隱憂猶存。

Robert W. Baird & Co. 高級研究員 David Koning 分析指出，隨著今年下半年非利息收入預期下滑以及分銷成本攀升，獲利模式面臨考驗。為擴大 USDC 應用場景，Circle 不得不向 Coinbase 等合作夥伴支付高額通路費用。

當前金融科技領域競爭已呈現多維態勢。摩根大通採取「雙軌並行」策略，既營運私有區塊鏈平台 Kinexys(原 Onyx)，又在公共網路 Base 上測試存款代幣等創新產品。

Fireblocks 等基礎設施服務商則積極適配多元方案，支援的 2400 家機構預計將透過合作快速接入 Arc 網路。

隨著穩定幣逐漸成為全球支付體系的重要組成部分，關於技術路徑選擇的爭論持續升溫。Generative Ventures 合夥人 Lex Sokolin 說：「公共區塊鏈透過開發者社區共擔成本的優勢依然顯著。」

Zero Knowledge Consulting 創辦人 Austin Campbell 則提及現實困境說：「金融機構自建私有鏈往往陷入無人使用的尷尬境地。」