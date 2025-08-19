鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為122.88元
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.56元上修至1.72元，其中最高估值2.35元，最低估值1.3元，預估目標價為122.88元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.35(2.35)
|1.79
|2.38
|最低值
|1.3(1.3)
|1.29
|1.61
|平均值
|1.67(1.63)
|1.58
|1.95
|中位數
|1.72(1.56)
|1.62
|1.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.94億
|16.71億
|17.87億
|19.01億
|最低值
|15.71億
|15.97億
|16.54億
|18.47億
|平均值
|15.81億
|16.29億
|17.18億
|18.74億
|中位數
|15.81億
|16.24億
|17.03億
|18.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|--
|--
|3.70
|1.50
|營業收入
|10.56億
|11.54億
|14.30億
|15.45億
|15.54億
詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
