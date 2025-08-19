鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為122.88元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.56元上修至1.72元，其中最高估值2.35元，最低估值1.3元，預估目標價為122.88元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.35(2.35)1.792.38
最低值1.3(1.3)1.291.61
平均值1.67(1.63)1.581.95
中位數1.72(1.56)1.621.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.94億16.71億17.87億19.01億
最低值15.71億15.97億16.54億18.47億
平均值15.81億16.29億17.18億18.74億
中位數15.81億16.24億17.03億18.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS------3.701.50
營業收入10.56億11.54億14.30億15.45億15.54億

詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSCPT

