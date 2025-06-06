search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.4元，預估目標價為130.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.4元，其中最高估值1.96元，最低估值1.11元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.96(2.21)1.872.46
最低值1.11(0.62)1.351.9
平均值1.41(1.4)1.632.14
中位數1.4(1.36)1.611.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.95億16.64億17.84億19.04億
最低值15.58億15.93億16.79億18.47億
平均值15.77億16.33億17.23億18.75億
中位數15.76億16.30億17.19億18.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS------3.701.50
營業收入10.56億11.54億14.30億15.45億15.54億

詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCPT

相關行情

台股首頁我要存股
卡姆登房地產信託115.74-1.56%

延伸閱讀



Empty