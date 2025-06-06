鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.4元，預估目標價為130.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.4元，其中最高估值1.96元，最低估值1.11元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.96(2.21)
|1.87
|2.46
|最低值
|1.11(0.62)
|1.35
|1.9
|平均值
|1.41(1.4)
|1.63
|2.14
|中位數
|1.4(1.36)
|1.61
|1.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.95億
|16.64億
|17.84億
|19.04億
|最低值
|15.58億
|15.93億
|16.79億
|18.47億
|平均值
|15.77億
|16.33億
|17.23億
|18.75億
|中位數
|15.76億
|16.30億
|17.19億
|18.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|--
|--
|3.70
|1.50
|營業收入
|10.56億
|11.54億
|14.30億
|15.45億
|15.54億
詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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