鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.4元，預估目標價為123.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.4元，其中最高估值1.92元，最低估值1.11元，預估目標價為123.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.92(1.92)1.872.46
最低值1.11(1.11)1.291.61
平均值1.45(1.39)1.632.03
中位數1.4(1.36)1.661.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.94億16.64億17.84億19.01億
最低值15.71億15.97億16.72億18.47億
平均值15.80億16.29億17.17億18.74億
中位數15.78億16.24億17.08億18.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS------3.701.50
營業收入10.56億11.54億14.30億15.45億15.54億

詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

