鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.4元，預估目標價為123.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.4元，其中最高估值1.92元，最低估值1.11元，預估目標價為123.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.92(1.92)
|1.87
|2.46
|最低值
|1.11(1.11)
|1.29
|1.61
|平均值
|1.45(1.39)
|1.63
|2.03
|中位數
|1.4(1.36)
|1.66
|1.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.94億
|16.64億
|17.84億
|19.01億
|最低值
|15.71億
|15.97億
|16.72億
|18.47億
|平均值
|15.80億
|16.29億
|17.17億
|18.74億
|中位數
|15.78億
|16.24億
|17.08億
|18.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|--
|--
|3.70
|1.50
|營業收入
|10.56億
|11.54億
|14.30億
|15.45億
|15.54億
詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
