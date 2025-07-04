鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估下修至1.36元，預估目標價為129.50元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.4元下修至1.36元，其中最高估值1.42元，最低估值1.11元，預估目標價為129.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.42(1.96)
|1.87
|2.46
|最低值
|1.11(1.11)
|1.35
|1.9
|平均值
|1.32(1.41)
|1.64
|2.14
|中位數
|1.36(1.4)
|1.66
|1.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.95億
|16.64億
|17.84億
|19.04億
|最低值
|15.58億
|15.93億
|16.75億
|18.47億
|平均值
|15.77億
|16.32億
|17.23億
|18.75億
|中位數
|15.76億
|16.32億
|17.29億
|18.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|--
|--
|3.70
|1.50
|營業收入
|10.56億
|11.54億
|14.30億
|15.45億
|15.54億
詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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