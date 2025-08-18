鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估上修至-0.94元，預估目標價為56.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.96元上修至-0.94元，其中最高估值-0.67元，最低估值-1.45元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.67(-0.67)
|0.7
|3.19
|9.63
|最低值
|-1.45(-1.45)
|-1.32
|-0.44
|0.61
|平均值
|-0.96(-0.96)
|-0.54
|0.73
|3.25
|中位數
|-0.94(-0.96)
|-0.71
|0.19
|1.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6,500萬
|4.19億
|14.81億
|31.45億
|最低值
|5,190萬
|1.60億
|4.82億
|9.30億
|平均值
|5,916萬
|3.01億
|10.20億
|20.76億
|中位數
|5,990萬
|3.02億
|10.67億
|21.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.81
|-0.37
|-0.58
|-1.07
|-1.94
|營業收入
|0.00
|1,241萬
|1,383萬
|0.00
|442萬
詳細資訊請看美股內頁：
AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
