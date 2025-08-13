鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class AASTS-US的目標價調升至55.5元，幅度約4.72%
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)提出目標價估值：中位數由53元上修至55.5元，調升幅度4.72%。其中最高估值60元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予AST SpaceMobile Inc - Class A評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。
AST SpaceMobile Inc - Class A今(13日)收盤價為50.85元。近5日股價下跌4.72%，標普指數上漲0.69%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
