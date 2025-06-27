鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至4.14元，預估目標價為53.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.25元下修至4.14元，其中最高估值5.56元，最低估值1.94元，預估目標價為53.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.56(5.56)
|8.92
|10.69
|6.44
|最低值
|1.94(1.94)
|2.84
|3.62
|3.94
|平均值
|3.97(4.04)
|5.6
|7.18
|5.19
|中位數
|4.14(4.25)
|5.37
|7.09
|5.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|89.37億
|91.58億
|100.14億
|79.25億
|最低值
|73.24億
|66.75億
|65.88億
|74.49億
|平均值
|79.70億
|80.26億
|83.24億
|76.87億
|中位數
|78.15億
|81.10億
|81.68億
|76.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-23.47
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|營業收入
|55.80億
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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