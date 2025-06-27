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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至4.14元，預估目標價為53.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.25元下修至4.14元，其中最高估值5.56元，最低估值1.94元，預估目標價為53.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.56(5.56)8.9210.696.44
最低值1.94(1.94)2.843.623.94
平均值3.97(4.04)5.67.185.19
中位數4.14(4.25)5.377.095.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值89.37億91.58億100.14億79.25億
最低值73.24億66.75億65.88億74.49億
平均值79.70億80.26億83.24億76.87億
中位數78.15億81.10億81.68億76.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-23.475.4414.347.904.21
營業收入55.80億105.41億143.31億107.32億90.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOVV

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