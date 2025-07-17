鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至4.37元，預估目標價為54.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.14元上修至4.37元，其中最高估值5.3元，最低估值1.29元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.3(5.15)
|8.65
|10.22
|9.89
|最低值
|1.29(1.29)
|2.75
|3.62
|4.22
|平均值
|3.94(3.82)
|5.68
|6.8
|6.85
|中位數
|4.37(4.14)
|5.67
|6.78
|6.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|80.46億
|81.28億
|81.68億
|79.25億
|最低值
|73.24億
|72.46億
|72.69億
|74.49億
|平均值
|77.19億
|76.62億
|77.32億
|76.87億
|中位數
|77.56億
|77.30億
|77.34億
|76.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-23.47
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|營業收入
|55.80億
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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