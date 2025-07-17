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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至4.37元，預估目標價為54.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.14元上修至4.37元，其中最高估值5.3元，最低估值1.29元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.3(5.15)8.6510.229.89
最低值1.29(1.29)2.753.624.22
平均值3.94(3.82)5.686.86.85
中位數4.37(4.14)5.676.786.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值80.46億81.28億81.68億79.25億
最低值73.24億72.46億72.69億74.49億
平均值77.19億76.62億77.32億76.87億
中位數77.56億77.30億77.34億76.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-23.475.4414.347.904.21
營業收入55.80億105.41億143.31億107.32億90.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOVV

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