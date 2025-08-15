盤中速報 - 費城半導體大跌1.02%，報5825.44點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日09:30，費城半導體下跌60.05點（或1.02%），暫報5825.44點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.47%
- 近 1 月：+4.23%
- 近 3 月：+18.64%
- 近 6 月：+14.04%
- 今年以來：+18.18%
焦點個股
費城半導體成分股以應用材料(AMAT-US)領跌。應用材料(AMAT-US)下跌12.36%；科磊(KLAC-US)下跌3.62%；科林研發(LRCX-US)下跌2.33%；美光科技(MU-US)下跌2.18%；艾司摩爾(ASML-US)下跌2.05%。
部分成分股表現相對穩健，英特爾(INTC-US)上漲4.13%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲0.68%；格羅方德(GFS-US)上漲0.57%；超捷國際(MCHP-US)上漲0.48%；芯源系統(MPWR-US)上漲0.37%。
