盤中速報 - 費城半導體大跌2.06%，報5764.47點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日09:49，費城半導體下跌121.02點（或2.06%），暫報5764.47點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.47%
- 近 1 月：+4.23%
- 近 3 月：+18.64%
- 近 6 月：+14.04%
- 今年以來：+18.18%
焦點個股
費城半導體成分股以應用材料(AMAT-US)領跌。應用材料(AMAT-US)下跌12.33%；科磊(KLAC-US)下跌6.22%；科林研發(LRCX-US)下跌6.01%；美光科技(MU-US)下跌4.18%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.77%。
部分成分股表現相對穩健，英特爾(INTC-US)上漲4.51%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.41%；德州儀器(TXN-US)上漲0.17%；高通(QCOM-US)上漲0.13%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.12%。
