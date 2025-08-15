search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌2.06%，報5764.47點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間15日09:49，費城半導體下跌121.02點（或2.06%），暫報5764.47點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.47%
  • 近 1 月：+4.23%
  • 近 3 月：+18.64%
  • 近 6 月：+14.04%
  • 今年以來：+18.18%

焦點個股


費城半導體成分股以應用材料(AMAT-US)領跌。應用材料(AMAT-US)下跌12.33%；科磊(KLAC-US)下跌6.22%；科林研發(LRCX-US)下跌6.01%；美光科技(MU-US)下跌4.18%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.77%。

部分成分股表現相對穩健，英特爾(INTC-US)上漲4.51%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.41%；德州儀器(TXN-US)上漲0.17%；高通(QCOM-US)上漲0.13%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.12%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體5762.43-2.09%
應用材料162.875-13.5%
科磊884.94-7.38%
科林研發99.96-6.91%
美光科技121.07-3.37%
Onto Innovation Inc.107.31-2.47%
英特爾24.5199+2.77%
凌雲邏輯111.5-0.55%
德州儀器195.045+0.69%
高通157.705-0.24%
思佳訊半導體75.09-0.36%

